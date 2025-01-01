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Путин поздравил шахматиста Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу

Российский президент Владимир Путин поздравил шахматиста Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу, который прошел в Нью-Йорке. Соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Ян Александрович! Поздравляю Вас с блестящим выступлением в Нью-Йорке. Молодец!» — говорится в телеграмме главы государства.

Российский лидер подчеркнул, что Непомнящий заслуженно стал чемпионом мира, проявив в финале твердый настрой и недюжинную выдержку.

Кроме того, Путин пожелал российскому шахматисту здоровья, спортивной удачи и успехов в наступившем 2025 году.

Ранее россиянин Ян Непомнящий разделил титул с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном в финале чемпионата мира по блицу. Карлсен уверенно одержал победы в первых двух партиях, однако Непомнящий не сдался и сумел взять реванш. После 3-х ничейных партий норвежец предложил разделить чемпионский титул.