Пушкинские дзюдоистки завоевали серебро на Первенстве Московской области по дзюдо

30 августа в Куравском состоялось Первенство Московской области среди спортсменов до 21 года. На татами собрались сильнейшие молодые таланты региона, готовые продемонстрировать свое мастерство, силу духа и волю к победе, передает пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Масштаб соревнований впечатлил: на татами вышли спортсмены практически из всех муниципальных образований Подмосковья.

Спортивный клуб «Единство» с гордостью представляли две талантливые спортсменки: Есина Юлия и Вольскова Дарья. Обе девушки подошли к соревнованиям в отличной форме, продемонстрировав упорство на тренировках и стремление к совершенству. И их старания не остались незамеченными!

С блеском пройдя через все этапы соревнований, преодолев сопротивление соперниц и показав высокий уровень техники и тактики, обе спортсменки сумели подняться на пьедестал почета, завоевав серебряные медали. Это поистине выдающееся достижение, особенно учитывая высокий уровень конкуренции на Первенстве региона.

Есина Юлия и Вольскова Дарья продемонстрировали не только свои индивидуальные навыки, но и силу командного духа, поддерживая друг друга на протяжении всего турнира. Их серебряные награды — это результат упорного труда, самоотдачи и веры в свои силы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.