Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 5:0 обыграл итальянцев из «Интера» в финальном матче футбольной Лиги чемпионов и впервые в истории стал победителем турнира, сообщает ТАСС .

Первый гол в ворота соперника забил Ашраф Хакими на 12-й минуте матча. Через восемь минут отличился Дезире Дуэ, а затем повторил такой же успех на 63-й минуте.

Также отличились Хвича Кварацхелия на 73-й минуте и Сении Маюлу на 86-й минуте.

Встреча прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер Карло Анчелотти покинет должность в мадридском «Реале» после завершения последнего матча чемпионата Испании против «Реал Сосьедад», после чего станет главным тренером сборной Бразилии по футболу.