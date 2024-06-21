Психолог Мартынов отметил, что занятия йогой помогут снизить тревожность

Регулярные занятия йогой могут способствовать достижению баланса между умом и телом, снижению тревожности, улучшению сна и самосознанию, сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

«Практика йоги включает элементы концентрации, медитации и контроля над дыханием, что помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить общее психоэмоциональное благополучие. Регулярные занятия йогой могут способствовать сбалансированию ума и тела, снижению тревожности, улучшению сна и самосознанию», — сказал Мартынов.

По его словам, говоря о влиянии йоги на ментальное здоровье, следует разделять вообще какое-либо патологическое увлечение и заботу о себе, включая физические, духовные практики, хобби и т. д.

«Если мы говорим о йоге в пределах условной нормы, а не когда человек истязает себя и испытывает буквально на прочность, то, несомненно, йога оказывает положительное влияние на психическое здоровье», — отметил специалист.

21 июня во многих странах отмечают Международный день йоги. Он учрежден резолюцией Генассамблеи ООН в 2014 году для повышения осведомленности людей о преимуществах йоги и принятия ее в образ жизни.