«Просто ужас»: Тарасова отреагировала на смерть комментатора Гришина

47-летний российский спортивный комментатор Александр Гришин скончался в результате несчастного случая на железной дороге.

«Просто ужас. Он только начал жизнь. Он недавно женился, родили ребеночка, мальчика. И такое горе», — сказала Тарасова.

Она назвала Гришина профессионалом, который знал, любил и умел говорить про фигурное катание, а также любил спортсменов.