«Просто ужас»: Тарасова отреагировала на смерть комментатора Гришина
Тренер Тарасова назвала ужасом смерть комментатора Гришина
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала смерть комментатора Александра Гришина ужасом, сообщает «Матч ТВ».
47-летний российский спортивный комментатор Александр Гришин скончался в результате несчастного случая на железной дороге.
«Просто ужас. Он только начал жизнь. Он недавно женился, родили ребеночка, мальчика. И такое горе», — сказала Тарасова.
Она назвала Гришина профессионалом, который знал, любил и умел говорить про фигурное катание, а также любил спортсменов.