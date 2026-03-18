Прокуратура утвердила обвинение по делу футболиста Федора Смолова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего нападающего сборной России Федора Смолова о драке в московском кафе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Действующий чемпион России в составе «Краснодара» обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Уголовное дело будет направлено в столичный суд для рассмотрения по существу.

28 мая прошлого года в «Кофемании» на Большой Никитской улице Смолов устроил драку с двумя посетителями. В результате конфликта один из пострадавших получил перелом челюсти, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Позднее выяснилось, что пострадавшие предлагали Смолову «мировую», но футболист отказался.

