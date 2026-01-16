Выяснились новые подробности драки с участием футболиста Смолова

RT осветил новые подробности о резонансном истории, связанной с дракой, в которой участвовал футболист Федор Смолов. Известно, что лица, пострадавшие в результате конфликта, предлагали спортсмену мировую.

По словам их друга, они передали спортсмену документ, предполагавший самостоятельное определение суммы компенсации со стороны Смолова, однако тот отверг эту возможность.

«Я звонил ему (ред. — Смолову) на следующий день после драки. Сказал: „Федя, у тебя сейчас есть хорошая возможность купировать всю эту историю без шумихи, ты просто набери пострадавшим, переговори“. Дал ему номер. Он сказал, мол, понял-понял. А через несколько часов у него вдруг появились адвокаты», — добавил он.

Друг пострадавших также подчеркнул, что у них нет намерения добиться тюремного заключения для Смолова. Они стремятся лишь к скорейшему завершению данного дела.

«Они попросили меня передать Смолову мировое соглашение. В графе „компенсация“ было пусто — Смолов должен был сам туда вписать сумму, которую считает нужной. В ноябре я ему позвонил, предложил встретиться и передать это соглашение. Он ответил, что по всем вопросам нужно обращаться к его адвокатам. Больше контактов с ним не было», — уточнил он.

Другой источник RT сообщил, что расследование уголовного дела продолжается, и проводится дополнительная судебно-медицинская экспертиза, которая может занять несколько месяцев.

В начале июля стало известно, что 28 мая в московской «Кофемании» Смолов нанес удары двум мужчинам, предположительно из-за того, что они громко обсуждали и оскорбляли его. В результате конфликта один из пострадавших получил перелом челюсти, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

