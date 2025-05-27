Прогулки и йога: какие альтернативы россияне выбирают вместо фитнес-клубов

Анализ транзакций по картам Почта Банка в 2025 году показал, что за год жители России на 15% снизили посещение спортивных и фитнес-клубов. Теперь они выбирают занятия спортом на воздухе — йогу, бег, прогулки и катание на велосипеде, сообщает Газета.ru .

«Также россияне отказываются от покупок специальной экипировки и дорогостоящих принадлежностей, заменяя их более доступными аналогами. При этом цены на посещение спортивных клубов и стоимость тренировок ежегодно демонстрируют стабильный рост», — заявили в пресс-службе банка.

Ситуация может объясняться сменой потребительских предпочтений. На 33% сократились покупки спортивной экипировки, на 17% — спортивного инвентаря и аксессуаров. Средний чек уменьшился на 10%, до 1402 рублей.

Ранее сообщалось, что мужчины в России стали больше ухаживать за собой. Представители сильного пола посещают маникюр и спа, покупают парфюм, средства для укладки и тоники для лица.