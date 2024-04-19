Профессор Орехово-Зуевского вуза провел мастер-классы для тренеров по хоккею

Профессор Орехово-Зуевского гуманитарно-технологического университета Игорь Максименко совместно с директором хоккейной академии Фетисова Ильей Спициным и специалистами академии провели серию мастер-классов «Азбука спорта» для детских тренеров и спортивных педагогов России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В хоккейную академию в Домодедове, которая носит имя легендарного советского спортсмена, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, и на базе которой проходили занятия, приехали слушатели со всей России.

В ходе мастер-классов Максименко вместе с коллегами поделился передовым отечественным и зарубежным опытом проведения занятий с детьми с использованием передовых методик тренировки. Также он представил слушателям свою новую книгу «Основы подготовки в детско-юношеском спорте», изданную при поддержке министерства спорта России и распространенную во все детско-юношеские спортивные школы и училища физической культуры страны.

По окончании курса все слушатели получили документы государственного образца о повышении квалификации и участии в семинаре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность решения вопроса с освещением на спортплощадках.

«Нужно подумать, какие решения мы можем предложить в части самых популярных площадок и их освещения. Тогда эффективность работы, удобство для жителей будет еще более заметно», — сказал губернатор.