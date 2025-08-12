Проблема с ИП: налоговая заблокировала счета Александра Овечкина
Российская ФНС заблокировала счета хоккеиста Овечкина
Фото - © РИА Новости, Рамиль Ситдиков
Счета легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина оказались заблокированы Федеральной налоговой службой, сообщает «Mash на спорте».
Выяснилось, что спортсмен забыл про свое ИП, через которое он раньше торговал мерчем: декларации не отправлялись с 2023 года.
В результате ФНС начала постепенно блокировать все счета Овечкина. Два из них попали в блок в 2023 году, еще 2 — в 2024 году, а один — в конце июля этого года.
При этом хоккеист не является должником, возникли проблемы только с ИП.
В конце мая стало известно, что Овечкин вернется в Москву вместе с семьей после еще одного сезона в НХЛ. Спортсмен женат на Анастасии Шубской, у пары двое детей.