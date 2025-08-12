Проблема с ИП: налоговая заблокировала счета Александра Овечкина

Выяснилось, что спортсмен забыл про свое ИП, через которое он раньше торговал мерчем: декларации не отправлялись с 2023 года.

В результате ФНС начала постепенно блокировать все счета Овечкина. Два из них попали в блок в 2023 году, еще 2 — в 2024 году, а один — в конце июля этого года.

При этом хоккеист не является должником, возникли проблемы только с ИП.

В конце мая стало известно, что Овечкин вернется в Москву вместе с семьей после еще одного сезона в НХЛ. Спортсмен женат на Анастасии Шубской, у пары двое детей.