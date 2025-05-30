Овечкин вернется в Москву после еще одного сезона в НХЛ

Шубская: мы с Овечкиным планируем вернуться в РФ по завершении контракта с НХЛ

Супруга легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что после завершения контракта с НХЛ спортсмен с семьей планирует вернуться в Россию, сообщает aif.ru .

«У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину. Мы останемся в России, да», — сказала Шубская.

По ее словам, перед рекордной 895-й шайбой в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» в апреле Овечкин пережил колоссальное давление, но никогда не показывал напряжения. Анастасия надеется, что в последний год контракта муж сможет просто наслаждаться любимым делом и получать удовольствие от хоккея.

У Александра Овечкина крепкая и счастливая семья. У пары двое детей. Первый сын Сергей родился в 2018 году, младший Илья — в мае 2020-го.