Призер Олимпийских игр Николай Морилов проведет мастер-класс для жителей Подмосковья

сегодня в 12:43

22 декабря на лыжном стадионе «Снежинка» имени Анфисы Резцовой для всех желающих мастер-класс проведет бронзовый призер Олимпийских игр Николай Морилов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Титулованный лыжник проведет олимпийскую разминку, расскажет о правильной технике движения на лыжах, о самых распространенных ошибках и о том, как их избежать. После мастер-класса у всех участников будет возможность получить автограф, сделать памятную фотографию и задать свои вопросы.

Добавим, что помимо тренировки с призером Олимпийских игр всех гостей будет ждать спортивно-развлекательная программа, которая включает в себя веселые эстафеты, конкурсы, «Колесо фортуны», лототрон и многое другое. Победители получат памятные призы от министерства физической культуры и спорта Московской области.

Вход на мастер-класс для всех желающих свободный, без возрастных ограничений.

Старт новому подмосковному проекту дал Михаил Девятьяров-младший, который провел первую тренировку в Лыткарине в лесопарке «Волкуша».

Информация о датах и местах проведения следующих тренировок будет публиковаться в социальных сетях министерства спорта Подмосковья и на сайте.

Дата: 22 декабря 2024 года.

Место: Московская область, г. о. Химки, ул. Мичурина, 24 (лыжный стадион «Снежинка» им. А. Резцовой).

«Тренировка со звездами в парках» проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.