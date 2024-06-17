Красногорск первым встретил участников международного супермарафона Москва-Минск

15 июня с Красной площади в Москве был дан старт историко-патриотическому детско-юношескому легкоатлетическому сверхмарафону «ПАМЯТЬ и СЛАВА, 80!», финиш которого состоится 26 июня на площади Победы в Минске, столице Республики Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

В этом году он посвящен 80-летию освобождения города-героя Минска. Марафон проходит уже 24 раз.В этот день в Красногорске в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» участников марафона торжественно встретили жители города и коллектив школы современного танца «Про-движение». Красногорск стал первым городом на маршруте.

Всего марафонцы пробегут через 16 городов России и Беларуси: Москву, Красногорск, Волоколамск, Можайск, Гагарин, Вязьму, Дорогобуж, Смоленск, Красный, Дубровно, Оршу, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи и Минск. В каждом городе спортсменов будет встречать группа единомышленников, которая присоединится к ним на определенном этапе забега. Спортсмены пробегут дистанцию в 900 км.

Среди участников супермарафона 25 детей, 15 взрослых и команда поддержки. Много в команде участников с забегов прошлых лет, но есть и новички. Участники представляют различные регионы России, такие как Москва и Московская область, Ивановская, Нижегородская, Рязанская, Белгородская и Смоленская области, а также Республика Марий Эл и Татарстан.

«Мы с мужем из Казани. Я более 35 лет посвятила медицине, но со временем поняла, что не только лекарства важны для здоровья, но и образ жизни. Спорт играет ключевую роль в этом вопросе. Движение — это жизнь, это долголетие. Присоединяйтесь к нам! Это действительно здорово!» — рассказали неоднократные участники сверхмарафонов Дания и Ильдус Камулины.

В 2005 году сын Героя Советского Союза Михаила Кантарии вручил участникам сверхмарафона копию Знамени Победы. Это знамя стало символом марафона.

16 июня участники забега отправятся на Бородинское поле. Там они хотят взять немного земли с батареи Раевского и привезти ее на Курган Славы в Минске. Финиш забега запланирован на 26 июня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.