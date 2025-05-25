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Президент IIHF Тардиф заявил о недопуске сборной РФ по хоккею на ОИ в Италии

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сказал, что МОК должен официально сообщить о недопуске российской сборной до хоккейного турнира на Олимпиаде 2026 года, сообщает «РИА Новости. Спорт» .

Ранее Тардиф говорил, что МОК потребовал от IIHF предоставить график олимпийского турнира без участия команды РФ.

«Мы ясно дали понять, что именно МОК должен уведомить Олимпийский комитет России (о недопуске), и они это сделали», — уточнил Тардиф.

Он добавил, что федерация также хочет, чтобы МОК официально сообщил о данном решении.

23 мая российская Федерация хоккея заявила, что IIHF, ОКР и ФХР предстоящим летом проведут дополнительные консультации, касающиеся вопроса допуска сборной страны к ОИ-2026, но окончательное решение примут позднее.