Президент IIHF Тардиф заявил о недопуске сборной РФ по хоккею на ОИ в Италии
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сказал, что МОК должен официально сообщить о недопуске российской сборной до хоккейного турнира на Олимпиаде 2026 года, сообщает «РИА Новости. Спорт».
Ранее Тардиф говорил, что МОК потребовал от IIHF предоставить график олимпийского турнира без участия команды РФ.
«Мы ясно дали понять, что именно МОК должен уведомить Олимпийский комитет России (о недопуске), и они это сделали», — уточнил Тардиф.
Он добавил, что федерация также хочет, чтобы МОК официально сообщил о данном решении.
23 мая российская Федерация хоккея заявила, что IIHF, ОКР и ФХР предстоящим летом проведут дополнительные консультации, касающиеся вопроса допуска сборной страны к ОИ-2026, но окончательное решение примут позднее.