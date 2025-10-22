Представители Федерации синхронного плавания Подмосковья поучаствовали в семинаре

Подмосковные специалисты стали участниками международного семинара по синхронном плаванию, который прошел под эгидой European Aquatics, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международный семинар по синхронному плаванию собрал более 170 специалистов в этом виде спорта из 42 стран и 38 спортивных федераций. Основной темой в повестке мероприятия стал ввод новых квалификационных требований для судей, которые European Aquatics вводит с 2026 года.

«Безусловно, мы рады постепенному восстановлению отношений с Европейской Федерацией. Этим летом наши юниоры блистательно выступили на первенстве Европы, теперь ведущие судьи и специалисты из России получили возможность посетить семинар. Будем надеяться на то, что наши судьи смогут также как и спортсмены вернуться на международную арену в ближайшее время!» — отметила вице-президент ФВВСР по синхронному плаванию, президент Федерации синхронного плавания Московской области Ольга Брусникина.

В программу семинара вошли вопросы обновления правил, разработки шкалы оценки акробатики, нюансы судейства и тестирования для рефери.

«Несмотря на большое количество участников, European Aquatics провели этот семинар в очень живом формате: с дискуссиями и возможностью обмена мнениями, опытом, вопросами и предложениями. Наша делегация принимала активное участие в обсуждениях, и мы очень надеемся, что в ближайшее время иностранные коллеги все-таки допустят российских судей до работы на международных соревнованиях. Пока что этого не случилось. Уверена, что наше руководство федерации водных видов спорта делает все возможное для продолжения восстановления диалога», — рассказала судья и технический контролер международной категории, член президиума Федерации синхронного плавания Московской области Полина Прощенко.

Участники семинара в составе Российской делегации на основании новых знаний и компетенций будут готовить Всероссийский семинар для тренеров и судей, который пройдет в Москве в декабре.

Международный семинар по синхронному плаванию под эгидой European Aquatics проходил в Тбилиси (Грузия) с 17 по 19 октября.

