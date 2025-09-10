Представители 67 регионов РФ поучаствуют в финале марафона «Земля спорта»

сегодня в 14:30

До начала финальных испытаний Всероссийского марафона «Земля спорта» осталось 10 дней, в нем будут участвовать спортсмены из 67 регионов страны, сообщается в Telegram-канале мероприятия.

Финал пройдет 20 и 21 сентября на федеральной территории «Сириус» в Сочи.

На финале состоятся турниры по мини-футболу и волейболу, силовому экстриму, многоборью ГТО, семейные эстафеты и массовый забег. Для болельщиков подготовлена культурно-развлекательная программа.

Награждение победителей проведут вечером 21 сентября. Тогда же пройдет праздничный концерт, на котором выступят российские звезды.

Организатором мероприятия выступает министерство сельского хозяйства РФ.

«Земля спорта» — спортивный проект, созданный для жителей загородных территорий. Он позволяет людям разных возрастов и уровней подготовки принять участие в соревнованиях и активностях по всей стране.