Порядка 300 человек поучаствовали в мандариновом забеге в Королеве

Веселый и вкусный предновогодний забег организовал городской молодежный центр «Космос» в рамках проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

Началось мероприятие с зажигательной разминки у экосцены на общественном пространстве, где собралось, около 300 любителей бега из Королева и соседних городов. Любители бега вместе с волонтерами станцевали под энергичную музыку.

После разминки участники забега вышли на старт и пробежали по общественному пространству новогодними огнями. В этом году самому молодому участнику было всего полгода, его привели родители и вместе с ними весь путь он проехал в коляске. Это мероприятие проводится в Королеве уже в третий раз и уже стало семейным. Каждый раз оно собирает большое количество любителей спорта и зимних активностей от мала до велика.

На финише всех участников угощали сладкими мандаринами и горячим безалкогольным глинтвейном.

В Королеве в рамках губернаторского проекта запланировано более 300 новогодних мероприятий, основное внимание — детям. Новогодние и рождественские программы запланированы также в музеях и библиотеках наукограда.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.