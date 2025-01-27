Подмосковный теннисист занял 2 место на юниорском Australian Open

​Спортсмен из Подмосковья Егор Плешивцев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема «Australian Open» в парном юниорском разряде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Егор Плешивцев вместе с представителем Сербии Огненом Миличем сумели дойди до финала турнира, где встретились с американцем Максвелом Экстедом и чехом Яном Кумстатом. Решающий матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу американо-чешской пары.

​На стадии полуфинала россиянин и серб победили британца Оливера Бондинга и американца Джаггера Линча со счетом 7:5, 5:7, 10:7.

​Финальная игра стала для 17-летнего теннисиста из Московской области уже 16-й в 2025 году. Он успел сыграть на трёх международных турнирах, показав достойный результат. На данный момент Егор Плешивцев занимает 34-ю строчку в рейтинге ITF, улучшив свои позиции по сравнению с 2024 годом, когда он был на 71-м месте.

​«Хочу сыграть на всех турнирах „Большого шлема“. Дальше буду набирать очки и подниматься в рейтинге. Возможно, попробую сыграть несколько взрослых турниров, чтобы набраться опыта и заработать первые очки в рейтинге ATP», — поделился планами подмосковный спортсмен в интервью порталу «Чемпионат».

​Парный международный турнир среди юниоров на Открытом чемпионате Австралии («Australian Open») завершился 26 января в Мельбурне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.