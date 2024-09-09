Подмосковный спортсмен стал лучшим на международных соревнованиях по пятиборью

Спортсмен из Московской области поднялся на высшую ступень пьедестала почета на международных соревнованиях «Кубок союзного государства» по современному пятиборью в паре с московской атлеткой, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представитель региона Егор Громадский в тандеме со столичной спортсменкой Ксенией Фральцовой стал лучшим в дисциплине «эстафета/микст». На втором и третьем местах также расположились российские команды.

Турнир проходил в формате смешанной эстафеты: каждая команда состояла из тандема мужчины и женщины. Атлеты соревновались в беге, плавании, фехтовании, верховой езде и лазер-ране.

Перед лазер-раном Егор Громадский и Ксения Фральцева располагались на третьей позиции в общем зачете, однако к концу «женского» этапа спортсменка заняла лидирующую позицию и первой передала эстафету Егору Громадскому. Подмосковный спортсмен сумел сохранить преимущество и финишировал первым.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из пяти государств. Россию представляли пять коллективов, Белоруссия направила на турнир четыре коллектива. По одной команде были заявлены от Египта, Казахстана и Киргизии.

Международные соревнования «Кубок союзного государства» проходил в Москве 7 сентября 2024 года. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.