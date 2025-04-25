Подмосковный спортсмен стал чемпионом Европы по самбо

Спортсмен из городского округа Королев Степан Солдатенков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по самбо в Лимассоле. ​Степан Солдатенков выступал в весовой категории свыше 98 килограммов в дисциплине «спортивное самбо», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальной схватке подмосковный самбист одолел представителя Румынии Натеа Илие. Третье место в данном весе поделили между собой грузин Георгий Чагешвили и Викторс Реско из Латвии.

​В копилке сборной России на этом чемпионате Европы насчитывается 13 медалей, из них восемь золотых, две серебряные и три бронзовые. Данный результат позволил национальной команде РФ занять первое место в медальном зачете среди всех стран-участниц.

​Чемпионат Европы по самбо проходил с 22 по 25 апреля в городе Лимасол в Республике Кипр. Турнир проходил в трех дисциплинах: «спортивное мужское самбо», «спортивное женское самбо» и «боевое мужское самбо». В соревнованиях принимали участие самбисты из 26 стран: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Греция, Хорватия, Франция, Грузия, Венгрия, Германия, Италия, Латвия, Молдавия, Россия, Румыния, Кипр, Сербия, Испания, Украина, Литва, Израиль, Нидерланды, Босния и Герцеговина, Польша и Швейцария.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.