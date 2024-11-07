Подмосковный спортсмен Александр Ермаков выбран капитаном сборной РФ по гандболу

Решение было принято тренерским штабом сборной России по итогам командных сборов на базе в Новогорске.

Российские гандболисты вместе с молодежным составом отправились в город Могилев, где 7 ноября стартует международный товарищеский турнир. В рамках соревнований россияне 9 ноября проведут встречу с белорусской сборной. Также между собой сыграют и молодежные команды двух стран.

«Ответственность чувствуется, но пока ощутил ее не в полной мере. Матчи со сборной Белоруссии всегда являются для нас принципиальными. Это и хорошо, ведь желание что-то доказать и победить никогда не пропадает», — поделился эмоциями Александр Ермаков.

​Матчи в Могилеве станут первыми для Льва Воронина, который был назначен на пост главного тренера сборной России в июне этого года.

​«С Александром Ермаковым разговаривали о капитанстве. На нем как на опытном игроке и одном из лучших гандболистов в чемпионате лежит особая ответственность в этой команде. Гандболисты, которые еще не выступали за сборную, должны с кого-то брать пример. А Ермаков тоже когда-то проходил этот путь», — прокомментировал Лев Воронин.

​В составе национальной команды сейчас находятся пятеро игроков «Чеховских медведей»: Александр Ермаков, Виктор Фурцев, Кирилл Акрамов, Антон Аксюков и Донат Морозов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.