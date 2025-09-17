сегодня в 18:35

Подмосковный экипаж стал бронзовым призером чемпионата РФ по гребному спорту

Подмосковные спортсменки Оксана Ганичева и Анна Кореневская стали бронзовыми призерами командного чемпионата России по гребному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Тандем из Коломны финишировал третьим в женских соревнованиях в дисциплине «двойка без рулевого». Золотые медали завоевал дуэт из Саратовской области, а серебряные награды в активе спортсменок из Санкт-Петербурга.

Всего в рамках командного чемпионата России соревновались спортсмены из 10 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Саратовской, Ростовской, Нижегородской, Калининградской, Московской, Калужской и Самарской областей.

Турнир проходил с 11 по 15 сентября в Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон» в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.