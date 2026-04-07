Подмосковные велогонщицы выиграли золото и бронзу Кубка России

Спортсменки из Московской области завоевали золотую и бронзовую медали в финале Кубка России по маунтинбайку, который прошел с 4 по 6 апреля 2026 года в Краснодарском крае. Награды были разыграны в дисциплине «кросс-кантри гонка с выбыванием», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женских соревнованиях лучший результат показала Александра Ушакова, представляющая областной центр олимпийских видов спорта из Химок. Она стала победительницей финала и завоевала золотую медаль. Второе место заняла спортсменка из Челябинской области.

Бронзовую награду получила еще одна представительница Подмосковья — Ангелина Судакова из Долгопрудного.

Финал Кубка России по велоспорту в дисциплине маунтинбайк прошел в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.