Подмосковные ушуисты завоевали две медали на чемпионате мира

Подмосковные спортсменки в составе сборной России завоевали две бронзовые медали на XVII чемпионате мира по ушу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе сборной России выступали подмосковные спортсменки из Дмитровского городского округа Мария Егорова и Екатерина Вальчук, которые стали бронзовыми призерами в дисциплине «саньда» в весовых категориях 65 и 75 кг соответственно.

Всего в чемпионате участвовали 14 российских спортсменов, которые завоевали семь медалей: три золотые и четыре бронзовые.

Чемпионат мира по ушу проходил в столице Бразилии городе Бразилиа в период с 1 по 7 сентября 2025 года. Всего в соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 70 стран. Отметим, что этот статусный турнир проходит один раз в два года. Соревнования проводятся по двум дисциплинам: «таолу» — комплексы формальных упражнений и «саньда» — полноконтактные поединки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.