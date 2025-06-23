Подмосковные теннисисты завоевали 5 наград на первенстве России

Спортсмены из Подмосковья удостоились 4 золотых и одной серебряной медали на первенстве России по теннису, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Среди юниоров в одиночном разряде зрители увидели «подмосковный финал». Сразу два представителя региона сражались за звание победителя национального первенства. По итогам матча за «золото» первое место занял Егор Плешивцев, а Роман Харламов стал вторым.​

Также Роман Харламов выиграл награду высшего достоинства по итогам смешанного парного разряда, где он выступал с теннисисткой из Сочи Радой Золотаревой. «Серебро» на счету Ивана Юткина из Саранска и москвички Алины Юневой.

Среди юниорок отличилась Екатерина Тупицына. Она завоевала золотую медаль одиночного разряда, одолев в заключительном противостоянии Марту-Марию Макарову из Екатеринбурга.

Кроме того, подмосковная спортсменка вместе с Дарьей Беляевой из Москвы поднялась на первую ступень пьедестала в парном разряде. В финале турнира они нанесли поражение Марии Головиной из Санкт-Петербурга и Раде Золотаревой из Сочи.

​Все подмосковные спортсмены, ставшие победителями и призерами соревнований, представляют городской округ Химки.

​Первенство России по теннису проходило с 14 по 22 июня в Москве.

Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.