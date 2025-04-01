Подмосковные теннисистки выиграли крупный международный турнир в Майами

В финальном матче 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер в трех сетах обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счетом 6:3, 6:7 (5:7) и 10:2. Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Подмосковные теннисистки сделали четыре эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов.

«Прежде всего, я хотела бы поблагодарить публику, которая так долго ждала, чтобы нас поддержать. Это был отличный день и отличный финал. Надеюсь, что все получили от матча удовольствие. Спасибо моей напарнице — когда выступаешь с ней, это настоящее сумасшествие. Мы получили удовольствие от совместной игры, и надеюсь, что будем и дальше продолжать вдохновлять друг друга на хороший теннис. Спасибо моей семье за то, что приехали в Майами и поддержали меня», — сказала Диана Шнайдер после финала.

Для спортсменок, представляющих Московскую область, это второй титул WTA и первый «тысячник» в парном разряде.

Открытый чемпионат Майами по теннису (ATP Masters 1000 и WTA 1000) проходит с 18 по 30 марта на стадионе «Хард Рок».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.