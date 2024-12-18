Подмосковные теннисистки победили на международных соревнованиях

Четыре международных турнира по теннису на колясках прошли в Турции, город Анталья. Теннисистки из спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» — Виктория Львова и Людмила Бубнова — приняли в них участие, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского горокруга.

На протяжении трех недель спортсменки демонстрировали высочайший уровень мастерства и боролись за награды серии TTF по теннису на колясках. Дмитровчанки добились самых высоких результатов.

Первый этап турнира принес Виктории Львовой заслуженную победу в женском одиночном разряде. Этот успех стал отличным стартом для дальнейших соревнований.

На втором турнире Виктория не только подтвердила свой высокий уровень, выиграв одиночный разряд, но и завоевала золотую медаль в парном разряде вместе с французской спортсменкой Зоей Марас. Этот дуэт показал великолепную сыгранность и технику, оставив соперников позади.

Третий турнир также стал успешным для дмитровских теннисисток. Виктория Львова вновь одержала уверенную победу в женском одиночном разряде, подтверждая свое лидерство. Людмила Бубнова заняла почетное второе место, демонстрируя высокий уровень подготовки и мастерства. В парном разряде победительницей стала Людмила Бубнова в паре с турецкой спортсменкой Зелихой Аксак, а бронзовым призером — Виктория Львова с представительницей Австралии Хейли Слокомб.

Заключительный этап серии турниров вновь принес дмитровским теннисисткам признание. Виктория Львова завоевала еще одну золотую медаль в одиночном разряде, а Людмила Бубнова — серебряную.

«Поздравляю наших замечательных спортсменок Викторию Львову и Людмилу Бубнову с выдающимися достижениями на международной арене. Их упорство, мастерство и командный дух вдохновляют нас всех. Огромная благодарность тренеру Ольге Витальевне Муриной за ее неоценимый вклад в подготовку чемпионок», — прокомментировала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.