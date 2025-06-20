Подмосковные спортсмены завоевали еще две медали чемпионата РФ по прыжкам в воду

Представители Московской области завоевали еще две медали чемпионата России по прыжкам в воду. Соревнования в синхронных прыжках принесли команде Подмосковья золото и серебро, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Подмосковный атлет Александр Бондарь завоевал золотую медаль в синхронных смешанных прыжках с десятиметровой вышки в паре со спортсменкой из Санкт-Петербурга Анной Конаныхиной. Результат выступления тандема 312, 99 балла.

Спортсменка из Электростали Виктория Казанцева в тандеме с Екатериной Беляевой из Москвы завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Дуэт набрал 291,3 балла.

В первый день чемпионата Елизавета Кузина стала серебряным призером в одиночных прыжках с метрового трамплина. Таким образом, в копилке подмосковных спортсменов одна золотая и две серебряные награды.

В рамках чемпионата России сильнейшие представители вида спорта ведут борьбу не только за медали турнира и призовые, но и за путевки на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Соревнования проходят в Екатеринбурге с 17 по 22 июня в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Всего в турнире принимают участие более 200 прыгунов в воду из 16 регионов России. Спортсмены разыграют между собой 12 комплектов наград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.