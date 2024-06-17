Подмосковные спортсмены завоевали 5 медалей на играх БРИКС

Подмосковные спортсмены во второй день соревнований по легкой атлетике в рамках Международных игр стран БРИКС в Казани выиграли две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

​В мужской эстафете 4 по 400 метров первое место заняла сборная России. В составе национальной команды выступил подмосковный бегун Дмитрий Разумов. Вместе с ним золотую награду завоевали Александр Масютенко, Артем Арасланов и Савелий Савлуков. Вторыми финишировали представители сборной Белоруссии. Замкнула тройку призеров сборная Киргизии.

​В аналогичной эстафете среди женщин победу снова отпраздновал российский квартет: ВероникаАрхипова из Московской области, а также Антонина Кривошапка, Полина Ткалич и Анна Садовникова. Сборная Белоруссии завершила свое выступление со вторым результатом. И на третьем месте расположилась четверка спортсменок из Бразилии.

​Подмосковный атлет Сергей Шубенков показал второе время в беге на 110 метров с барьерами среди мужчин. Его отставание от победителя забега, россиянина Артема Макаренко составило 0,15 секунды. На третью ступень пьедестала поднялся представитель Китая.

​В метании диска среди мужчин серебряную медаль завоевал Александр Добренький из Московской области. Ему удалось метнуть снаряд на 58,62 метра. Победителем в данной дисциплине с результатом в 62,08 метра стал еще один российский спортсмен Алексей Худяков. «Бронза» в активе Владислава Пучко из Белоруссии.

​Среди женщин в метании молота отличилась подмосковная спортсменка Елизавета Царева, став единственной россиянкой на пьедестале. Она удостоилась третьего места, показав результат в 67,96 метра. Первые два места остались за представительницами Белоруссии.

​Напомним, что днем ранее подмосковные легкоатлеты положили в копилку сборной России на Играх БРИКС две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

​Соревнования по легкой атлетике в рамках международных спортивных игр стран БРИКС проходят в городе Казань с 15 по 17 июня.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Воробьев.