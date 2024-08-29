Подмосковные спортсмены завоевали 20 медалей на чемпионате России по карате

Представители Подмосковья завоевали 20 медалей в личном и командном зачетах чемпионата России по карате WKF. В копилке сборной региона пять золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «ката-группа» три подмосковных коллектива заняли все места на пьедестале почета среди мужчин. «Золото» у команды «Московская область-1» (Михаил Зотов, Мехман Рзаев, Эмиль Сковородников, Константин Сутягин), серебряные медали завоевали спортсмены из команды «Московская область-3» (Варишан Бакиров, Максим Журавлев, Николай Саввин, Рустам Саржиганов) и замкнули тройку лидеров представители коллектива «Московская область-2» (Павел Анучин, Валерий Белых, Егор Мельников, Александр Трефилов).

В женских соревнованиях в этой же дисциплине команды региона «Московская область-4» (Кира Бумагина, Мария Зотова, Полина Котлярова, Дарья Тулякова) и «Московская область-5» (Екатерина Варламова, Полина Гусева, Елена Новичихина) заняли первую и вторую ступени пьедестала почета соответственно.

В индивидуальных соревнованиях «ката» среди мужчин подмосковный спортсмен Варишан Бакиров занял первое место, Валентин Ким стал серебряным призером соревнований. Также «серебро» завоевали Эренбург Миксинов и Николай Поликарпов в дисциплинах «ПОДА-ката» и «ЛИН-ката» соответственно. Константин Сутягин и Эмиль Сковородников завоевали бронзовые медали турнира в дисциплине «ката».

Среди женщин золотые медали завоевали Марина Куликова (ПОДА-ката) и Владислава Потапова (ЛИН-ката). Второе место в дисциплине «ката» заняла Полина Котлярова, а Екатерина Загорская стала серебрням призером в дисциплине «ПОДА-ката». Спортсменки Мария Зотова и Елена Новичихина удостоились бронзовых наград в дисциплине «ката». Еще три «бронзы» команде принесли Вероника Калинина и Вера Епифанова в дисциплине «ПОДА-ката женщины», а также Ольга Жарова в дисциплине «ЛИН-ката.

Чемпионат России по карате WKF проходил с 23 по 25 августа 2024 года в Москве. В соревнованиях приняли участие более 390 спортсменов из 51 региона страны.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.