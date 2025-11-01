Подмосковные спортсмены взяли четыре золотые медали на первенстве России по бобслею

Представители Московской области стали обладателями четырех наград высшей пробы на первенстве России по бобслею среди спортсменов до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В дисциплине «монобоб» среди юниорок Нина Клименко обошла соперниц из Москвы и Башкортостана и завоевала золотую медаль. Также подмосковная спортсменка стала победителем в дисциплине «двухместный экипаж» в тандеме с разгоняющей из Орловской области. «Серебро» и «бронза» в этих стартах — у команд Москвы и Красноярского края.

Еще две золотые медали первенства России завоевал Дамир Мацарь. В паре с разгоняющим из Орловской области, он стал лучшим в дисциплине «двухместный экипаж». Второе место занял тандем из Москвы, а на третьей ступени пьедестала расположился дуэт спортсменов из Орловской области и Москвы.

Вторую награду высшей пробы Дамир Мацарь завоевал в соревнованиях четырехместных экипажей. Вместе с ним в одном бобе к финишу пришли коллеги по команде из Красноярского и Краснодарского краев. «Серебро» у коллектива из представителей Москвы и Орловской области.

Первенство России по бобслею среди спортсменов до 21 года проходило с 25 по 31 октября 2025 года в Сочи в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.