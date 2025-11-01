Подмосковные спортсмены взяли четыре золотые медали на первенстве России по бобслею
Фото - © Федерация бобслея Московской области
Представители Московской области стали обладателями четырех наград высшей пробы на первенстве России по бобслею среди спортсменов до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
В дисциплине «монобоб» среди юниорок Нина Клименко обошла соперниц из Москвы и Башкортостана и завоевала золотую медаль. Также подмосковная спортсменка стала победителем в дисциплине «двухместный экипаж» в тандеме с разгоняющей из Орловской области. «Серебро» и «бронза» в этих стартах — у команд Москвы и Красноярского края.
Еще две золотые медали первенства России завоевал Дамир Мацарь. В паре с разгоняющим из Орловской области, он стал лучшим в дисциплине «двухместный экипаж». Второе место занял тандем из Москвы, а на третьей ступени пьедестала расположился дуэт спортсменов из Орловской области и Москвы.
Вторую награду высшей пробы Дамир Мацарь завоевал в соревнованиях четырехместных экипажей. Вместе с ним в одном бобе к финишу пришли коллеги по команде из Красноярского и Краснодарского краев. «Серебро» у коллектива из представителей Москвы и Орловской области.
Первенство России по бобслею среди спортсменов до 21 года проходило с 25 по 31 октября 2025 года в Сочи в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.