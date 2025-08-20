сегодня в 13:23

Подмосковные спортсмены привезли бронзу с летней Спартакиады по пулевой стрельбе

Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете по итогам VI летней Спартакиады молодежи (юниорской) России 2025 года по пулевой стрельбе. В копилке представителей региона три медали: золотая, серебряная и бронзовая, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе сборной Подмосковья выступали восемь спортсменов. Марьяна Романова стала победителем в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов стоя» среди юниорок.

Тимофей Алейников стал серебряным призером в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов стоя» среди юниоров.

В дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м, пара смешанная» Марьяна Романова и Тимофей Алейников заняли третье место.

На первом и втором местах общекомандного зачета соревнований расположились сборные Белгородской области и Москвы соответственно.

Соревнования по пулевой стрельбе VI летней Спартакиады молодежи (юниорской) России 2025 года проходили в соответствии с целями государственной программы «Спорт России» с 16 по 20 августа в Казани (Республика Татарстан). В турнире приняли участие 185 спортсменов из 48 регионов РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.