Подмосковные спортсмены победили на первенстве России по настольному теннису

Василий Поляков и Есения Широкова, выступая в смешанном парном разряде, выиграли золото первенства. В финальном поединке они одержали верх над командой Дмитрия Виноградова и Златы Тереховой (Москва/Свердловская область).



Спортсмены из Московской области тщательно готовились к этим соревнованиям в течение всего года. Теннисист из Подмосковья Батор Раднаев вместе с представительницей Краснодара завоевал бронзу на турнире.



Ранее мужская и женская сборные Московской области также заняли третье место на турнире. Первенство России по настольному теннису среди спортсменов до 20 лет проходило с 1 по 7 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовали теннисисты из 26 регионов Российской Федерации.



Турнир был проведен в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»



Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, в Московской области 417 школьных стадионов открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.



«Очень важный проект был нами реализован – это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером – реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», - отметил Воробьев.