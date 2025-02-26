Подмосковные спортсмены открыли счет наградам на зимней спартакиаде инвалидов

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Представители Московской области завоевали три медали на IV Всероссийской зимней спартакиаде инвалидов 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях по горнолыжному спорту среди глухих спортсменов в дисциплине «слалом-гигант» победу одержал Роман Лопатин. Замкнул призовую тройку еще один представитель Подмосковья Иван Павлик.

​Также в соревнованиях по лыжным гонкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата спортсмен из Московской области Иван Серебряков поднялся на третью ступень пьедестала.

​Четвертая всероссийская зимняя спартакиада инвалидов 2025 года проходит в городе Ижевск с 24 февраля по 1 марта. В программу турнира входят четыре вида спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, керлинг и сноуборд.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 21 субъекта РФ с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, а также с нарушением зрения и слуха. Сборную Московской области на Спартакиаде представляют 12 спортсменов.

​Мероприятие проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.