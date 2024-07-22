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Подмосковные спортсменки выиграли медали соревнований и этапа Кубка РФ по ВМХ

Спортсменка из Подмосковья стала победительницей всероссийских соревнований по велосипедному спорту. Еще одна представительница региона стала призером этапа Кубка России в этом виде спорта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Московскую область на всероссийских соревнованиях по велоспорту в дисциплине «ВМХ фристайл-парк» представляла спортсменка Софья Непрынцева. Она стала обладателем золотой медали, показав наилучший результат среди девушек 15-16 лет.

В рамках V этапа Кубка России представительница региона Елена Малышева завоевала бронзовую медаль также в дисциплине «ВМХ фристайл-парк».

Обе спортсменки являются воспитанницами подмосковного Училища олимпийского резерва № 1.

BMX фристайл — это зрелищная экстремальная дисциплина, в которой райдеры за одну минуту выполняют сложные трюки в BMX-парке.

Всероссийские соревнования и V этап Кубка России по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк проходили с 18 по 21 июля в Казани.

Состязания организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.