Подмосковные спортсменки выиграли медали соревнований и этапа Кубка РФ по ВМХ
Фото - © Училище олимпийского резерва №2
Спортсменка из Подмосковья стала победительницей всероссийских соревнований по велосипедному спорту. Еще одна представительница региона стала призером этапа Кубка России в этом виде спорта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Московскую область на всероссийских соревнованиях по велоспорту в дисциплине «ВМХ фристайл-парк» представляла спортсменка Софья Непрынцева. Она стала обладателем золотой медали, показав наилучший результат среди девушек 15-16 лет.
В рамках V этапа Кубка России представительница региона Елена Малышева завоевала бронзовую медаль также в дисциплине «ВМХ фристайл-парк».
Обе спортсменки являются воспитанницами подмосковного Училища олимпийского резерва № 1.
BMX фристайл — это зрелищная экстремальная дисциплина, в которой райдеры за одну минуту выполняют сложные трюки в BMX-парке.
Всероссийские соревнования и V этап Кубка России по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк проходили с 18 по 21 июля в Казани.
Состязания организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.