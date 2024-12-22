Подмосковные саночники завоевали три медали на Кубке памяти Леонида Гарта

Одну золотую и две серебряные медали завоевали спортсмены Московской области в первый день всероссийских соревнований «Кубок памяти Леонида Гарта» по санному спорту. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Дуэт подмосковных спортсменок Виктории Демченко и Олеси Михайленко показал лучшее время в дисциплине «двухместные сани» среди женщин. В этой же дисциплине серебряные медали также завоевали саночницы из Московской области — Дарья Перестронина и Мария Посельская. Еще одно «серебро» в активе Дарьи Олесик из Подмосковья в одиночных санях среди женщин.

«Довольна результатами. Финишное время в нашем первом заезде — это было наше рекордное время, рекорд трассы среди женских экипажей», — сказала Виктория Демченко.

Рекорд трассы, установленный подмосковным дуэтом, теперь составляет 41,325 секунды.

Всероссийские соревнования по санному спорту «Кубок памяти Леонида Гарта» проходит в Сочи на санно-бобслейной трассе Фонда «Талант и успех» 22 и 23 декабря. Участие в турнире принимают спортсмены из семи регионов России, которые разыграют 10 комплектов наград. Кубок организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.