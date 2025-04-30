Подмосковные самбисты завоевали три золотые медали на первенстве Европы

Подмосковные спортсмены выиграли три золотые медали на первенстве Европы по самбо в Лимассоле. ​Первенство Европы по самбо прошло с 25 по 28 апреля в городе Лимассол Республики Кипр, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В весовой категории до 71 килограмма не было равных представителю Подмосковья Эмилю Харадзе. В финале он одолел украинца Тимура Бруса. В весе до 64 килограммов победу отпраздновал Никита Стрельцов. В заключительной схватке подмосковный самбист победил Георги Жгериа из Грузии. Среди девушек победительницей первенства Европы в весовой категории до 59 килограммов стала Дарья Еременко. В борьбе за медаль высшего достоинства спортсменка из Московской области нанесла поражение сопернице из Сербии Мии Малес. Все трое российских самбистов представляют городской округ Королев.

Ранее еще один спортсмен из Королева Степан Солдатенков завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 98 килограммов на чемпионате Европы по самбо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.