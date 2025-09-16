Подмосковные самбисты завоевали три медали Кубка Европы среди студентов

сегодня в 17:14

Спортсмены из Московской области стали победителями и призерами Кубка Европы по самбо среди студентов. В копилке представителей региона две золотые медали и одна серебряная награда, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителем Кубка Европы по самбо среди студентов в весовой категории 98+ кг стал спортсмен из городского округа Королев Савелий Солдатенков.

В весовой категории 64 кг лучшим стал еще один представитель Королева Азамат Умаев.

Кирилл Паршин, выступавший в весовой категории 79 кг, завоевал серебряную медаль. Спортсмен также воспитанник королевской школы самбо.

Соревнования проходили в формате личного первенства, где каждый участник боролся за звание лучшего в своей весовой категории в дисциплинах «спортивное самбо» и «боевое самбо».

В турнире принимали участие представители университетских команд из девяти стран. Кубок Европы по самбо среди студентов проходил с 12 по 14 сентября 2025 года в городе Нови-Сад (Сербия).

