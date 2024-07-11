Подмосковные пловцы завоевали две золотые медали на первенстве России

Представители Московской области завоевали две золотые медали первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок, об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представительница региона Дарья Рогожинова завоевала медаль высшей пробы в старте на 100 м баттерфляем. Напомним, что накануне подмосковная спортсменка также стала лучшей на дистанции 200 м в дисциплине «баттерфляй» среди юниорок 16-18 лет.

Еще одно «золото» на счету сборной команды Московской области, в составе которой выступали пловцы Анатолий Гусенков, Виталий Нечаев, Александр Санин и Иван Косенко. Им не было равных в эстафете вольным стилем 4×200 м. Подмосковные юниоры также уже второй раз поднялись на пьедестал турнира. Ранее Анатолий Гусенков занял вторую ступень на дистанции 200 м, а Виталий Нечаев стал бронзовым призером в старте на 200 м баттерфляем.

Таким образом, в копилке сборной Московской области уже шесть медалей первенства России: три золотые, две серебряные и одна бронзовая.

Всего в дни соревнований будет разыграно 42 комплекта. В этом году в первенстве России принимают участие 920 спортсменов из 60 регионов России.

Первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок проходит с 8 по 12 июля 2024 года в г. Обнинск (Калужская область). Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.