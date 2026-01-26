Подмосковные команды заняли весь пьедестал на турнире по киле в Дзержинском

Три команды из Подмосковья стали победителями и призерами межрегионального турнира по киле, который прошел 24 января в Дзержинском, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В манеже стадиона «Орбита» в Дзержинском 24 января состоялся межрегиональный турнир по киле. За главный трофей боролись команды из Москвы, Московской и Владимирской областей. Все призовые места заняли подмосковные ватаги: золото досталось команде «Любера» из Люберец, серебро — региональной сборной «Наш Дом», а бронзу завоевала ватага «1380 килАтонн» из Дзержинского. Еще одна команда из Подмосковья — ЛЛК (Люберецкие Любители Килы) — заняла шестое место.

Турнир прошел в рамках федеральной программы «Спорт России». Кила — русская национальная спортивная игра с мячом, которая объединяет игроков в ватаги и развивается в 53 регионах страны. Популярность игре принесла ее зрелищность и мужественность.

В ноябре 2025 года подмосковные команды также добились успеха на всероссийском турнире «Богатырская сеча» в Москве: в детском дивизионе победила ватага «Спарта» из Раменского, а во взрослом дивизионе серебро завоевала команда «Наш дом».

Проект «Кила — национальный спорт России» был признан лучшим на всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре» и получил гран-при от министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.