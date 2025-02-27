Подмосковные каратисты взяли 24 золотые медали на двух турнирах

Воспитанники «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» из Лобни выступили на двух турнирах Патриаршего Международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Это были соревнования по каратэ по правилам WKF и соревнования по каратэдо Сито-рю, сообщает пресс-служба администрации округа.

На обоих турнирах лобненские спортсмены показали отличный результат. Самым юным из них — всего 5 лет.

По итогам соревнования лобненцы завоевали 24 золотые медали, 9 — серебряных и 15 бронзовых.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Также в городе развивается спортивная инфраструктура. Так, в данный момент здесь строят новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.