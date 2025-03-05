Подмосковные хоккеисты стали бронзовыми призерами чемпионата РФ по следж-хоккею

Подмосковный СХК «Феникс» стал бронзовым призером чемпионата России по следж-хоккею, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорту Московской области.

В матчах за третье место подмосковные хоккеисты играли с командой «Ястребы» из Оренбурга. Победитель противостояния определялся по серии игр до трех побед. СХК «Феникс» уверенно провел матчи и одолел соперника со счетом 3:0 (2:0, 0:4 и 2:1).

Чемпионом страны стал «АКМ-следж» из Тульской области, серебряные медали у «Югры» (ХМАО-Югра).

В индивидуальной номинации «Стальной характер» победил подмосковный хоккеист Эльмир Валеев — ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, награжден медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Финал чемпионата России по следж-хоккею прошел с 27 февраля по 5 марта в Алексине на базе РУТБ «Ока».

В турнире приняли участие 8 сильнейших команд страны: «АКМ-следж», «Югра», «Феникс», «Ястребы», «Удмуртия», «Звезда», «Москва» и «Челябинск». Соревнования прошли в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Команда «Феникс» — одна из самых титулованных следж-хоккейных команд страны, семикратный чемпион России, многократный победитель всероссийских и международных соревнований. Первая из российских команд, выигравшая Кубок Континента по следж-хоккею.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.