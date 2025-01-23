Подмосковные борцы выступят на международном турнире «Кубок Ивана Ярыгина»

Международный турнир по борьбе «Кубок Ивана Ярыгина» для подмосковной команды начнется с женских схваток. Московскую область на XXXVI международных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин и женщин представляют четыре спортсмена, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

23 января на ковер выйдет представительница региона Екатерина Карпушкина, которая выступает в весовой категории 53 кг.

В состав команды Подмосковья вошли Екатерина Карпушкина (53 кг), Алина Шевченко (68 кг), Иналбек Шериев (70 кг) и Рамзан Булатов (86 кг).

В первой схватке по результатам жеребьевки Екатерина Карпушкина встретится со спортсменкой из Киргизии, а Алина Шевченко выйдет на ковер против соперницы из Узбекистана 25 января.

Борьба за призовые места будет проходить в десяти весовых категориях в каждой из групп — мужчины и женщины. Участие в соревнованиях принимают более 400 из 17 стран: России, Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Киргизии, Мексики, Монголии, Северной Македонии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Южной Кореи. Отметим, что представители Мексики впервые выступят на «Кубке Ивана Ярыгина». На соревнованиях встретятся как будущие звезды спорта, так и опытные чемпионы мира и Европы.

«Традиционно в турнире принимали участие сборные США, Японии, которая отправляла женскую сборную, но, к сожалению, в этом году из-за позиции руководства мы их не увидим. Хотя те же американцы с огромным удовольствием приехали бы на турнир. Тем не менее, нашим ребятам будет с кем побороться. От турнира жду технического подтверждения нашей состоятельности, чтобы наши лидеры достойно проверили свои силы. Дай Бог, чтобы и молодые борцы заявили о себе, учитывая начало четырехлетнего цикла к следующей Олимпиаде, которая, надеюсь, пройдет в полном объеме», — отметил президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Турнир имени Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года домашней площадкой Кубка стал Красноярск. В 2025 году XXXVI международные соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина» пройдут с 23 по 26 января.

Программа соревнований (время московское):

23 января

07:00 — Женская борьба. Квалификационный раунд (в/к до 50, 55, 59, 65 кг);

Вольная борьба. Квалификационный раунд (в/к до 57, 61, 70 кг);

13:00 — Женская борьба. Полуфиналы (в/к до 50, 55, 59, 65 кг);

Вольная борьба. Полуфиналы (в/к до 57, 61, 70 кг).

24 января

07:00 — Женская борьба. Утешительные поединки (в/к до 50, 55, 59, 65 кг);

Вольная борьба. Утешительные поединки (в/к до 57, 61, 70 кг);

Женская борьба. Квалификационный раунд (в/к до 53, 57 кг);

Вольная борьба. Квалификационный раунд (в/к до 65, 79, 125 кг).

13:30 — Церемония открытия.

14:15 — Женская борьба. Финалы (в/к до 50, 55, 59, 65 кг);

Вольная борьба. Финалы (в/к до 57, 61, 70 кг);

16:15 — Церемония награждения.

25 января

07:00 — Женская борьба. Утешительные поединки (в/к до 53, 57 кг);

Вольная борьба. Утешительные поединки (в/к до 65, 79, 125 кг);

Женская борьба. Квалификационный раунд (в/к до 62, 68, 72, 76 кг);

Вольная борьба. Квалификационный раунд (в/к до 74, 86, 92, 97 кг);

14:00 — Женская борьба. Финалы (в/к до 53, 57 кг).

Вольная борьба. Финалы (в/к до 65, 79, 125 кг);

16:00 — Церемония награждения.

26 января

07:00 — Женская борьба. Утешительные поединки (в/к до 62, 68, 72, 76 кг);

Вольная борьба. Утешительные поединки (в/к до 74, 86, 92, 97 кг);

09:00 — Женская борьба. Финалы (в/к до 62, 68, 72, 76 кг);

Вольная борьба. Финалы (в/к до 74, 86, 92, 97 кг);

12.00 — Церемония награждения;

12:30 — Церемония закрытия.

Прямая трансляция будет организована на сайте и в социальных сетях федерации спортивной борьбы России и на телеканале «Матч! Страна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.