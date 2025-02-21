Подмосковные бобслеисты завоевали медали на Всероссийском турнире «Гонка Чемпионов»

Подмосковные спортсмены удостоились трех золотых и одной серебряной награды на всероссийском турнире по бобслею «Гонка Чемпионов», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В соревнованиях двухместных экипажей среди мужчин уверенную победу одержал тандем Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева. Еще один подмосковный бобслеист Александр Ефимов занял второе место. Он выступал вместе с Кириллом Голубевым из Краснодарского края. И замкнули тройку призеров представитель Красноярского края Алексей Стульнев и москвич Илья Малых.

​Среди женских двухместных экипажей лучшее время показала подмосковная спортсменка Снежана Трофимец и Надежда Сергеева из Красноярского края. Следом за ними расположились бобслеистки Краснодарского края Вера Серышева и Арина Подобаева. И бронзовые медали на счету Ольги Виноградской и Ангелины Павловой из команды Москвы.

​В соревнованиях четырехместных экипажей победил квартет спортсменов из Московской области. По второй золотой награде завоевали Ростислав Гайтикевич, Алексей Лаптев и Александр Ефимов. Первую медаль высшего достоинства на «Гонке Чемпионов» записал на свой счет Павел Травкин. Второй результат за сборной Краснодарского края. И на третью ступень пьедестала поднялись представители Москвы, Краснодарского края и Красноярского края.

​Всероссийский турнир по бобслею и скелетону «Гонка Чемпионов» состоялся в городе Сочи с 16 по 19 февраля в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.