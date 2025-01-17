Подмосковная теннисистка вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии

сегодня в 19:04

Мирра Андреева, выступающая за Московскую область, обыграла Магдалену Френх и вышла в 1/8 финала Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Пятнадцатая ракетка мира в матче второго круга в трех сетах обыграла представительницу Польши (26-я ракетка мира). Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:2. Мирра Андреева четырежды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В 1/8 финала турнира подмосковная спортсменка встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, которая является действующей победительницей соревнований.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января на корте «Мельбурн Парк Арены». Соревнования являются одним из турниров серии Большого шлема.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.