Подмосковная танцевальная пара взяла бронзу на чемпионате РФ по фигурному катанию

Танцевальная пара из Московской области Ирина Хавронина и Девид Нарижный стала бронзовым призером чемпионата России по фигурному катанию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В первый день соревнований спортсмены откатали короткую программу. Дуэт Хавронина/Нарижный набрали 83,96 баллов, расположившись на второй строчке пьедестала. Судьба звания чемпиона страны решалась по итогам произвольной программы, где подмосковная пара набрала 124,60 баллов. Данный результат (208,56 баллов) позволил Ирине Хаврониной и Девиду Нарижному завоевать бронзовые медали чемпионата. Спортсмены из Московской области уступили лидерам турнира 7,40 балла.

«Ну очень хорошая пара, очень хорошо сработали Самохин и Боровикова (прим. тренеры Хаврониной и Нарижного), поздравляю. Просто такая программа, что дышать не хочется, такое глубокое проникновение в музыку. Как я это обожаю, потому что без этого нет никакого танца», — прокомментировала прокат подмосковных фигуристов Татьяна Тарасова.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 19 по 22 декабря в Омске.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.