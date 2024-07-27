Подмосковная спортсменка завоевала «золото» на международных соревнованиях по теннису

Спортсменка, представляющая Московскую область, завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по теннису WTA 250. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Теннисистка Мирра Андреева заняла первое место в одиночном разряде. В финале подмосковная спортсменка обыграла россиянку Элину Аванесян. Отметим, что при счете 5:7, 7:5, 4:0 Аванесян отказалась продолжить борьбу из-за травмы и заняла второе место на пьедестале. Бронзовыми призерами соревнований стали Ольга Данилович из Сербии и француженка Хлоэ Паке.

«Выход в первый финал ощущается великолепно: еще одна веха достигнута для меня в этом году. Я стараюсь не думать об этом. Для меня это уже была позитивная неделя, но, конечно, я хочу добиться большего», — сказала спортсменка.

Семнадцатилетняя Мирра Андреева выиграла первый турнир WTA в своей спортивной карьере. В этом сезоне она также дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». На сегодняшний день Андреева занимает 32-е место в рейтинге WTA и теперь поднимется в топ-25.

Международные соревнования по теннису проходили с 21 по 26 июля 2024 года в г. Яссы (Румыния).

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.