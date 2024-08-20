Подмосковная спортсменка завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

Представительница Московской области стала обладательницей бронзовой медали на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсменка из Ногинска Анастасия Мороз разделила третью ступень пьедестала почета с Дианой Гагошидзе-Филькиной из Санкт-Петербурга в весовой категории до 52 кг. Победителем стала саратовская спортсменка Лилия Нугаева, а серебряным призером — Анастасия Гайдук из Красноярского края.

Всероссийские соревнования среди юниорок до 23 лет по дзюдо проходили с 17 по 19 августа 2024 года в Санкт-Петербурге. В них приняли участие более 40 спортсменок из разных регионов страны. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.