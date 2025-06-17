Подмосковная спортсменка взяла золото и серебро на ЧМ по рукопашному бою в Турции

В турецком городе Бурса с 30 мая по 1 июня проходил восьмой чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин. В мероприятии принимали участие представители 32 стран. В составе сборной команды России в соревновании участвовала спортсменка из Московской области Любовь Асонова и завоевала золотую и серебряную медали. Об этом сообщает пресс-служба международной федерации рукопашного боя (МФРБ/HSIF).

Организация занимается развитием и популяризацией Российского национального вида спорта «Рукопашный бой».

Учитывая сложную политическую обстановку и запрет на использование российской символики на официальных международных мероприятиях по всему миру, стоит отметить, что сборная команда России выступала на чемпионате мира под национальным флагом, и на церемонии награждения чемпионов звучал гимн РФ.

Высокие результаты спортсменки показывают всему миру, что в России, и в Московской области в частности, уделяется большое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.