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Подмосковная спортсменка взяла бронзу на чемпионате Европы по стендовой стрельбе

Спортсменка из Московской области Дарья Туруло завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в дисциплине «скит», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представительница Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта региона в борьбе за выход в финал уступила один выстрел француженке Люси Анастассиу — 42:41. Как итог — бронзовая медаль чемпионата.

Тренируется Дарья Туруло под руководством Ивана Деревского.

Чемпионат Европы по стендовой стрельбе прошел с 15 по 27 мая в городе Лонато-дель-Гарда (Италия). В соревнованиях приняли участие свыше 440 спортсменов из 42 стран.

На турнире разыгрывались последние четыре лицензии на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже.

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.